"Из-за этого все началось": Трамп посоветовал Украине "забыть о НАТО"

Трамп заявил, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, но Украине стоит забыть о НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свежая публикация по теме: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Так он ответил на вопрос репортера, не получит ли Китай "опасный сигнал", если России "удастся удержать территорию, на которую она претендует силой".

"О, вы пытаетесь из меня вытянуть [ответ на этот вопрос]. Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно", — ответил Трамп под смех сидящих рядом глав Пентагона и Госдепартамента.

На вопрос, должен ли будет российский президент Владимир Путин пойти на уступки, Трамп ответил: "Да. Ему придется".

Он отказался уточнить, какие именно уступки имеет в виду, но добавил, что Украина "может забыть" о НАТО.

"Я думаю, что, вероятно, именно из-за этого все и началось", — объяснил президент США.

Трамп рассказал, что испытывает большое уважение к украинским военнослужащим, однако без американского вооружения боевые действия продлятся еще "очень короткий период времени".

"И если вы помните, я дал [Украине противотанковые комплексы] Javelin. Javelin подбили танки в самом начале войны", — добавил республиканец.

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это - по крайней мере, на данный момент - в обмен на членство в НАТО.

Однако после прихода к власти Трампа в США не раз заявляли, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Так, пару недель назад глава Пентагона Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к НАТО.

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - заявлял глава Пентагона.

Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", заявил Хегсет.

Позже Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в альянсе.

После этого Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил о создании "другого НАТО".