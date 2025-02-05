"Что будет нас защищать": Зеленский потребовал дать Украине ядерное оружие или членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что, если Украину не берут в НАТО, ей должны дать ядерное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По мнению украинского лидера, передача Киеву ядерного оружия может послужить достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать президента России Владимира Путина от нового нападения.

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия".

"В связи с этим возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути? Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", - заявил президент Украины.

По мнению Зеленского, западные страны могут помочь Украине с финансированием "миллионной армии" и размещением их войск в этой стране.

"Перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны" - призвал Зеленский союзников.

Если Украина не войдет в состав НАТО, то Путин, который, по словам Зеленского, обосновал потенциальное членство Киева в Североатлантическом альянсе для оправдания своего вторжения, "должен полностью отступить с нашей территории", считает Зеленский.

"Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Возвращайте наши земли. Это должно рассматриваться именно так", - уверен украинский президент.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Ранее СМИ писали, что подобный пункт есть в "плане победы" Зеленского, который тот представил в сентябре Дональду Трампу.

На сайте ООН указано, что на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. Среди них – литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

При этом, по данным РБК, часть украинских месторождений редкоземельных металлов оказалась на территории регионов, которые Россия сейчас называет своими.

В Кремле уже отреагировали на предложение Трампа, назвав его не помощью, а коммерческим предложением.