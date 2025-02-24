Президент ФРГ: Германия твердо стоит на стороне Украины

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву, обороняющемуся от России, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление прозвучало в видеопослании Штайнмайера по случаю третьей годовщины начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство - в понедельник, 24 февраля.

"Мир и свобода в Европе требуют от нас, чтобы мы оказывали решительную поддержку Украине. Германия твердо стоит на стороне Украины - посредством гуманитарной помощи, защиты бежавших из страны, военной поддержки", - указал глава германского государства.

Глава ФРГ лестно отозвался о мужестве украинцев.

"С 24 февраля 2022 года страна не только защищает свою территорию, но и борется за демократию, за самоопределение, за свободную Европу", - подчеркнул он.

По словам Штайнмайера, ФРГ не свернет свою поддержку Киева до тех пор, пока война не завершится. Кроме того, Германия будет участвовать в восстановлении разрушенных войной украинских городов и помогать стране вернуться к мирной жизни, заверил глава ФРГ.

"Будущее Украины в Европейском Союзе также является важной целью Германии", - добавил он.

Напомним в середине февраля канцлер Германии Олаф Шольц обратился к бундестагу и призвал ввести в стране чрезвычайное положение.

"Сегодня мы должны признать реальность того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу", - заявил он.

К слову, накануне в Германии прошли досрочные парламентские выборы, на которых партия Шольца потерпела поражение. По предварительным данным, первое место занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца с 28,8%. Мерц, который станет следующим канцлером, уже заявил о победе и намерении сформировать правительство.