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Путин заявил, что Зеленский мешает Трампу добиться мира на Украине

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира, которого добиваются власти США и РФ, передает NUR.KZ.

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Такое заявление прозвучало в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Путина, Трамп призывает киевские власти провести президентские выборы и таким образом пытается оздоровить ситуацию в Украине и сохранить украинскую государственность.

"Действующий президент США объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский - прим. ред.), он стоит на пути к достижению этой цели", — заявил Путин.

В интервью глава государства также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина "в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство".

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223452-putin-zayavil-chto-zelenskiy-meshaet-trampu-dobitsya-mira-na-ukraine/