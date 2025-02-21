Илон Маск размахивал на сцене бензопилой, подаренной ему президентом Аргентины (видео)

Президент Аргентины Хавьер Милей на конференции консервативных политических действий подарил Илону Маску бензопилу, передает NUR.KZ со ссылкой на портал PBS NewsHour.

На бензопиле, которой размахивал Маск, был выгравирован лозунг Милея "Viva la libertad, carajo", что в переводе с испанского означает "Да здравствует свобода, черт возьми".

Отмечается, что Милей и Маск встретились в Вашингтоне, куда глава Аргентины прибыл для участия в конференции.

Как отмечает портал, в 2023 году Милей использовал бензопилу во время своей предвыборной кампании как символ шоковых экономических реформ в Аргентине. Инструментом Милей угрожал "распилить" государственный бюджет, сократив до минимума расходы, чтобы положить конец бюджетному дефициту и взять под контроль инфляцию.

Маску он подарил бензопилу, поскольку тот возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), занимающийся отслеживанием расходования госбюджета.

В Сети уже появились ролики, как Маск размахивает на сцене подаренной ему бензопилой.

"Милей был первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом после его победы на выборах, но до того, как он вступил в должность. Его также пригласили на инаугурацию.

Милей, который сам себя называет "анархо-капиталистом", часто получал похвалы от Маска за реализацию ряда мер жесткой экономии, увольнение десятков тысяч государственных служащих, заморозку проектов общественной инфраструктуры для улучшения экономики Аргентины", - говорится в материале.