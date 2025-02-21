Госсекретарь США заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки по минералам (видео)

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что Зеленский солгал об отказе Украины от сделки с США по минералам, передает NUR.KZ.

Интервью опубликовано на странице Херридж в соцсети Х.

Говоря о переговорах России и США в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что главной их целью было выяснить, готова ли Россия к мирному соглашению.

Журналист попросила также Рубио прокомментировать сделку США и Украины по редкоземельным металлам, которая так и не была заключена. Рубио заявил, что сам он "был расстроен", когда Зеленский заявил, что отклонил сделку со США по ценным металлам, потому что "все было не так".

По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Сам Рубио и Зеленский втроем обсуждали сделку по минералам.

"Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, но сказал, что ему нужно вынести этот вопрос на рассмотрение парламента, чтобы они одобрили. А потом он публично заявил: "Я отказался от предложения, это невозможно". Но это не то, что он говорил нам, не то, что было на той встрече", — ответил Рубио.

Он добавил, что Трамп все еще хочет завершить войну, но он хочет благодарности за это, а не обвинений в дезинформации.

"Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил госсекретарь США.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже журналист газеты Washington Post написал, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. А накануне Трамп обвинил Киев в срыве сделки.

Сегодня издание Axios сообщило, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", — говорится в издания.

По данным СМИ, несколько помощников Зеленского уговаривают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.