Маск заявил, что украинский народ "презирает Зеленского"

Американский миллиардер, сторонник Трампа Илон Маск опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что украинцы "презирают Зеленского", передает NUR.KZ.

Публикация появилась ответом к новости о том, что рейтинг одобрения Зеленского в Украине составляет 57%, а не 4%, как ранее заявлял Трамп.

"Должно быть совершенно очевидно, что контролируемый Зеленским опрос о его собственном одобрении не заслуживает доверия! Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы", - заявил Маск.

По его словам, Зеленский не сможет выиграть выборы, даже несмотря на то, что он "захватил контроль над всеми украинскими СМИ".

"На самом деле, народ Украины его презирает, поэтому он отказался проводить выборы. Я бросаю вызов Зеленскому, чтобы он провел выборы и опроверг это. Он этого не сделает", - написал Маск.

Он добавил, что Трамп стремится к миру, "независимому от огромной коррупционной машины, питающейся трупами украинских солдат".