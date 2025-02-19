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Провести в Украине выборы президента призвал Трамп

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Выборы
Голосование. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине, несмотря на военное положение, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, Трамп повторил озвученную ранее Путиным позицию о том, что в Украине нужно провести выборы. Помимо этого, американский президент раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского.

"Ситуация такова, что в Украине военное положение, но при этом, я не хотел бы это говорить, но рейтинг одобрения их нынешнего лидера (Зеленского - прим. ред.) упал до 4%. Я бы сказал так, разве не должны люди Украины сказать, что прошло много времени с последних выборов", - заявил Трамп.

Он добавил, что такая точка зрения исходит не от России, а от него самого и "многих других стран".

Как отмечает телеканал, Трамп впервые высказывал мысль о необходимости провести выборы в Украине после телефонного разговора с главой РФ Путиным.

Выборы на Украине в настоящее время отложены из-за военного положения на фоне российского вторжения, в результате чего миллионы людей физически находятся на войне или являются беженцами за границей.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221878-provesti-v-ukraine-vybory-prezidenta-prizval-tramp/