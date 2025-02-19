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Трамп назвал примерную дату встречи с Путиным

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент США Дональд Трамп на брифинге ответил на вопрос журналистов о возможной дате встречи с главой России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с российским коллегой до конца февраля.

При этом он не ответил, есть ли у него на примете конкретная дата, хотя до конца февраля осталось всего 10 дней.

"Трамп и Путин говорили по телефону 90 минут на прошлой неделе, положив начало головокружительной оттепели в отношениях США и России, поскольку Трамп спешит закончить войну на Украине", - отмечается в материале.

Между тем помощник Путина Юрий Ушаков на переговорах в Саудовской Аравии назвал маловероятным, что переговоры Трампа и Путина пройдут на следующей неделе, пишет CNN.

заявил, что маловероятно, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи лидеров в будущем.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

СМИ писали, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия подтвердила, что готова организовать площадку для переговоров Трампа и Путина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221886-tramp-nazval-primernuyu-datu-vstrechi-s-putinym/