В ЕС высказались, в каком случае признают сделку по Украине действительной

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас высказалась об урегулировании конфликта в Украине и поделилась своим мнением о возможных договоренностях.

Глава Евродипломатии дала интервью изданию Euractiv, в котором высказалась о роли ЕС.

"Если будет согласована некая сделка, на которую мы не согласны, тогда она просто потерпит крах, потому что не будет реализована", - заявила Каллас.

Издание отмечает, что ранее Кит Келлог, который является спецпосланником Трампа, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.

По словам Каллас, за столом переговоров должны присутствовать и представители ЕС.

Накануне в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.