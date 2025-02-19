Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В ЕС высказались, в каком случае признают сделку по Украине действительной

Опубликовано:

Флаг ЕС
Флаг ЕС. Иллюстративное фото: Jonathan Kitchen/Getty Images

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас высказалась об урегулировании конфликта в Украине и поделилась своим мнением о возможных договоренностях.

Глава Евродипломатии дала интервью изданию Euractiv, в котором высказалась о роли ЕС.

"Если будет согласована некая сделка, на которую мы не согласны, тогда она просто потерпит крах, потому что не будет реализована", - заявила Каллас.

Издание отмечает, что ранее Кит Келлог, который является спецпосланником Трампа, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.

По словам Каллас, за столом переговоров должны присутствовать и представители ЕС.

Накануне в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221994-bez-odobreniya-es-sdelka-po-ukraine-ne-budet-realizovana-zayavili-v-evrope/