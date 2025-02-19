Трамп поддержал идею отправки миротворцев из ЕС в Украину

Трамп заявил, что США не возражают против отправки миротворцев из ЕС в Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если тот будет введен, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Однако вопрос присутствия в Украине миротворческого контингента из США на повестке дня не стоит, заявил американский лидер на брифинге в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

"Было бы хорошо разместить там (в Украине - прим. ред.) войска, я ничего не имею против", - заявил Трамп.

Вместе с тем он пояснил, что речь не идет об американских миротворцах, "так как мы далеко". Но если это захотят сделать страны Европы, "будет прекрасно", отметил Трамп.

Издание отмечает, что идею отправки миротворцев в Украину ранее не раз озвучивали Франция и Великобритания, хотя среди стран ЕС пока нет согласия в этом вопросе. В то же время против присутствия миротворцев из стран Запада в Украине после возможного прекращения огня выступает Москва, называя это "неприемлемым".

Напомним, несколько дней назад вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США могут применить военные меры против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

А премьер-министр Великобритании Кит Стармер заявлял, что его страна готова отправить войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности.

Добавим, накануне в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.