Вице-президент США не исключил ввода войск в Украину в случае отказа Путина от мирного соглашения

Джей Ди Вэнс заявил, что США могут применить военные меры против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Джей Ди Вэнс в интервью изданию заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, применят военные меры, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.

Издание отмечает, что Вэнс выразился гораздо жестче министра обороны Пита Хегсета, который ранее предположил, что США не будут вводить войска в Украину. По мнению Вэнса, такой вариант все же остается "на столе переговоров".

"Есть экономические рычаги воздействия, есть, конечно, военные рычаги воздействия, которые США могли бы использовать против Путина", - сказал Вэнс.

Кроме того, вице-президент сказал, что еще слишком рано говорить о том, какая часть территории Украины останется в руках России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Он сказал, что эти детали необходимо будет проработать в ходе мирных переговоров.

"Существует множество формулировок, конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", - сказал он.

Также Вэнс сказал, что администрация Трампа будет стремиться убедить Путина в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Добавим, в январе этого года Трамп поручил своим подчиненным завершить войну в Украине за 100 дней.

Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок тоже может состояться в Саудовской Аравии.