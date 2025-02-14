Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Такое заявление Трамп сделал, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать.

Кроме того, как пишет издание, незадолго до этого он сообщил о готовящихся контактах с участием чиновников их этих трех стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В Киеве это опровергли, но Трамп по-прежнему заявил, что эта встреча состоится.

"Завтра (14 февраля - прим. ред.) состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга", — сообщил Трамп.

Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

Отмечается, что Россия уже начала формировать переговорную группу для диалога с США, но кто в нее войдет, в Кремле не уточнили.

В числе участников американской команды Трамп назвал Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Отметим, накануне сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок тоже может состояться в Саудовской Аравии.

Несколько дней назад Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили в том числе Украину.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

Добавим, в январе этого года Трамп поручил своим подчиненным завершить войну в Украине за 100 дней.