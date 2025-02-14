Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской Аравии

Опубликовано:

Флаги России и Украины стоят на столе
Флаги России и Украины. Иллюстративное фото: bpawesome / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свежая публикация по теме:
Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Такое заявление Трамп сделал, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать.

Кроме того, как пишет издание, незадолго до этого он сообщил о готовящихся контактах с участием чиновников их этих трех стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В Киеве это опровергли, но Трамп по-прежнему заявил, что эта встреча состоится.

"Завтра (14 февраля - прим. ред.) состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга", — сообщил Трамп.

Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

Отмечается, что Россия уже начала формировать переговорную группу для диалога с США, но кто в нее войдет, в Кремле не уточнили.

В числе участников американской команды Трамп назвал Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Отметим, накануне сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок тоже может состояться в Саудовской Аравии.

Несколько дней назад Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили в том числе Украину.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

Добавим, в январе этого года Трамп поручил своим подчиненным завершить войну в Украине за 100 дней.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220696-tramp-anonsiroval-vstrechu-rossii-ukrainy-i-ssha-v-saudovskoy-aravii/