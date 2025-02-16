Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа

Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

Также Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные штаты могут применить военные меры против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Тем временем Саудовская Аравия готова организовать площадку, в которой смогут принять участие президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин, заявили в мид королевства.