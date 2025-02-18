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Эрдоган и Зеленский начали переговоры по урегулированию конфликта в Украине

Опубликовано:

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

В Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу президента Турции.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом в Турции, церемонией в Президентском комплексе.

После представления делегаций лидеры двух стран направились внутрь, где состоялась двусторонняя встреча и встреча делегаций", - отмечается в сообщении.

Сегодня сообщалось, что в Эр-Рияде начались переговоры России и США. В них также участвуют представители Саудовской Аварии.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.

Сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где планировались российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221793-v-ankare-nachalis-peregovory-erdogana-s-zelenskim/