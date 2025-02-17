Переговоры США и России: Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд, заявили в Кремле
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Завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между представителями США и России. Сегодня в Эр-Рияд вылетят члены российской делегации, заявили в Кремле.
Провести встречу с представителями США должны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сказал он.
Он добавил, что Лавров и Ушаков вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Путина.
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.
После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.
Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.
Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров по урегулированию ситуации в Украине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221391-peregovory-ssha-i-rossii-lavrov-i-ushakov-vyletayut-v-er-riyad-zayavili-v-kremle/