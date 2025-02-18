Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для переговоров с США (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд. Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.

Ушаков назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, передает "Россия 24".

"Посмотрим, главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - ответил он журналистам, выходя из самолета.

Делегация РФ, по словам Ушакова, прибыла на переговоры с американцами "с серьезным подходом".

Он также уточнил, что переговоры будут двусторонними.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221559-pomoshchnik-putina-nazval-glavnuyu-zadachu-peregovorov-v-er-riyade/