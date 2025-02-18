Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для переговоров с США (видео)

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.

Ушаков назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, передает "Россия 24".

"Посмотрим, главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - ответил он журналистам, выходя из самолета.

Делегация РФ, по словам Ушакова, прибыла на переговоры с американцами "с серьезным подходом".

Он также уточнил, что переговоры будут двусторонними.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.