Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для переговоров с США (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.
Ушаков назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, передает "Россия 24".
"Посмотрим, главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - ответил он журналистам, выходя из самолета.
Делегация РФ, по словам Ушакова, прибыла на переговоры с американцами "с серьезным подходом".
Он также уточнил, что переговоры будут двусторонними.
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.
После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.
Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.
Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221559-pomoshchnik-putina-nazval-glavnuyu-zadachu-peregovorov-v-er-riyade/