Трамп: Американские войска нанесли авиаудар по члену "Аль-Каиды" в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из членов - лидеров "Аль-Каиды" в Сирии, передает NUR.KZ. Пост Трамп опубликовал в Truth Social.

"В эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по члену "Аль-Каиды" в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с "Аль-Каидой" по всему региону", - заявил в посте Дональд Трамп.

Американский президент также поздравил главу центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и американских военных с успешным проведением операции.

До этого президент США Дональд Трамп приказал американским ВВС нанести авиаудар по боевикам ИГИЛ (запрещена в Казахстане) в восточноафриканском государстве Сомали.

Напомним, 8 декабря прошлого года стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Экс-президент США Джо Байден назвал свержение режима Асада в Сирии "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за падением режима Асада в Сирии.