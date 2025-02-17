ХАМАС заявила о готовности отдать власть в секторе Газа

Группировка ХАМАС заявила о готовности передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

При этом, как пишут арабоязычные СМИ, ссылаясь на собственные источники, группировка выдвинула условие – сохранить рабочие места для сотрудников в новой администрации или отправить на пенсию с гарантированными выплатами.

Такая позиция отражена в письме ХАМАС в адрес Организации освобождения Палестины (ООП). По информации журналистов, этому поспособствовало давление со стороны Египта.

В материале отмечается, что основными силами в Палестине являются ХАМАС (управляет сектором Газа) и ООП (управляет Западным берегом реки Иордан, ее создало ФАТХ). Между ними с 1980-х продолжается раскол, так как организация отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с Израилем, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы.

К власти в секторе Газа группировка ХАМАС пришла в 2007 году после вооруженного столкновения с ФАТХ.

Прошлым летом представители 14 палестинских групп и фракций, включая ХАМАС, договорились о создании национальной администрации, а ООП назвали "единственным законным представителем палестинского народа".

Издание The Guardian, ссылаясь данные специалиста по палестинской политике в Европейском совете по международным отношениям Хью Ловатта, пишет, что ХАМАС поддерживают около 35% жителей Газы, при этом только 25% жителей эксклава одобрительно высказались в поддержку применения ХАМАС радикальных мер.

Напомним, в начале февраля Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Премьер-министр Израиля назвал замечательной идеей предложение Трампа. СМИ сообщали, что военные Израиля начали готовить план переселения.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

Добавим, что в ХАМАС план Трамп раскритиковали, назвав его проявление расизма.