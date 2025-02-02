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Трамп приказал нанести авиаудар по Сомали

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп приказал американским ВВС нанести авиаудар боевикам ИГИЛ (запрещена в Казахстане) в восточноафриканском государстве Сомали.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Сегодня утром я приказал нанести точные военные авиаудары по старшему планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали. Эти убийцы, которых мы обнаружили прячущимися в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам", - написал глава США.

По его словам, удары разрушили пещеры, в которых они жили, и убили "многих террористов, не причинив никакого вреда гражданским лицам".

"Наши военные годами преследовали этого планировщика атак ИГИЛ, но Байден и его приспешники не действовали достаточно быстро, чтобы выполнить эту работу. Я это сделал!" - заявил Трамп.

Удары по Сомали прокомментировал также новый министр обороны США Пит Хегсет. Его заявление размещено на сайте Пентагона.

"По нашей первоначальной оценке, в результате авиаударов погибло несколько боевиков, и ни один мирный житель не пострадал. Эти действия еще больше подрывают способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданам", - говорится в заявлении.

Хегсет добавил, что своими действиями США" посылают четкий сигнал о том, что всегда готовы найти и ликвидировать террористов, которые угрожают Штатам и союзникам".

Телеканал NBC летом сообщал, что ячейка ИГ в Сомали относительно невелика — от 100 до 200 боевиков, и все они находятся на севере страны. Другие небольшие группы террористов расположены также в Ливии, Конго, Мозамбике и других частях Африки.

Спецслужбы США полагают, что в ИГ до сих пор состоят тысячи боевиков, в основном на севере Ирака и северо-востоке Сирии.

Как уточняет РБК, Африканское командование войск США (АФРИКОМ) отчитывалось об авиаударе по боевикам ИГИЛ и гибели трех террористов 31 мая 2024 года. Тогда, по данным военных, также не погиб никто из гражданских. В заявлении не уточнялось, кто был целью удара, как и личности погибших боевиков. СМИ сообщали, что речь шла о ликвидации главного лидера ИГ Абдулкадира Мумина, однако власти США не смогли подтвердить его гибель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217228-tramp-prikazal-nanesti-aviaudar-po-somali/