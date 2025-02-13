Арабские страны критикуют план Трампа по Газе. Чем им это грозит и что они могут предложить взамен

Высокопоставленные арабские чиновники в среду заявили, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта, предусматривающий переселение палестинцев из Газы и превращение ее в некую «ближневосточную Ривьеру», поставит под угрозу хрупкое прекращение огня в анклаве и усилит региональную нестабильность.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае заявил, что если Трамп продолжит реализацию своего плана, он ввергнет Ближний Восток в новый цикл кризисов, которые «пагубно скажутся на мире и стабильности».

«Если ситуация снова взорвется военным взрывом, все эти усилия по прекращению огня будут потрачены впустую», — сказал Абуль Гейт.

После объявления Трампом плана по Газе под вопросом оказался возможный визит президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в США — Трамп пригласил его еще 1 февраля. Источники в египетских службах безопасности сообщили агентству Reuters, что Сиси не поедет в Вашингтон на переговоры в Белый дом, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа.

Вместо этого 27 февраля он проведет экстренный саммит арабских государств, посвященный палестинскому вопросу, чтобы обсудить «серьезные» изменения для палестинцев. Сопредседателем саммита будет король Иордании Абдалла.

Саммит был созван после «обширных консультаций», проведенных Египтом на высшем уровне с арабскими странами в последние дни, включая представителей палестинцев.

По словам Абуля Гейта, на саммите в Египте будет вновь предложена идея Арабской мирной инициативы, уже выдвигавшейся арабскими странами в 2002 году. Она предусматривает нормализацию отношений Израиля с арабским миром в обмен на соглашение о создании государства для палестинцев и полный уход Израиля с территории, захваченной в 1967 году.

Джасем аль-Будаиви, возглавляющий Совет сотрудничества стран Персидского залива, призвал Трампа помнить о прочных связях между регионом и Вашингтоном.

«Должны быть услышаны обе стороны. Он высказывает свое мнение, а арабский мир должен высказать свое: то, что он говорит, не будет принято арабским миром», — считает он.

«Будут жить счастливо и безопасно»

Трамп в очередной раз заявил о намерении США взять Газу под собственный контроль после встречи с в Белом доме с королем Иордании Абдаллой.

В начале недели Трамп заявил, что может отказать в помощи Иордании и Египту, если они не согласятся принять палестинцев из Газы.

Иордания, ключевой союзник США на Ближнем Востоке, где уже живут миллионы палестинцев, отвергла это предложение. Король Абдалла заявил после встречи, что Иордания «занимает твердую позицию против перемещения палестинцев».

Но, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, где справа от него сидел король Абдалла, Трамп дал понять, что не собирается отказываться от своей идеи.

Иордания отвергает план Трампа как фундаментальное нарушение международного права, но за кулисами выражает обеспокоенность по поводу способности королевства принять большое количество палестинцев. Пока Амман лишь подтвердил готовность принять 2 тысячи больных палестинских детей.

Трамп же ожидает, что Иордания и Египет сыграют свою роль в размещении палестинских беженцев.

«Я верю, что у нас будет участок земли в Иордании. Я верю, что у нас будет участок земли в Египте, — сказал Трамп. — Возможно, мы найдем и другое место, но я думаю, что когда мы закончим переговоры, у нас будет место, где они будут жить очень счастливо и очень безопасно».

Единая арабская позиция

По итогам беседы с американским президентом король Абдалла написал в соцсети X, что разговор был «конструктивным», но отметил, что его страна по-прежнему обеспокоена предложением Трампа.

«Я подтвердил неизменную позицию Иордании против перемещения палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу, — сказал он. — Это единая арабская позиция».

Египет также решительно отверг идею Трампа переселить палестинцев из Газы. В заявлении министерства иностранных дел Египта, опубликованном в понедельник, говорится, что страна намерена выдвинуть план со «всеобъемлющим видением восстановления Газы таким образом, чтобы гарантировать дальнейшее пребывание палестинского народа на своей земле в соответствии с его законными правами».

В заявлении говорится, что Египет собирается работать с администрацией Трампа над этим планом, но при этом подчеркивается, что любое иностранное вмешательство должно «не ставить под угрозу мирные достижения».

Детали того, что предлагает Каир, пока не известны, но предполагается, что план предложит создать местную администрацию из технократов, набранных из палестинцев Газы, не связанных с палестинскими группировками, включая ХАМАС.

Саудовская Аравия заявила, что план Трампа ставит под угрозу проекты нормализации отношений между королевством и Израилем. Эр-Рияд заявил, что «не прекратит свою неустанную работу по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и что без этого королевство не установит дипломатические отношения с Израилем».

У кого козыри?

При этом Иордания, как и Египет, в переговорах с Трампом находятся отнюдь не в выигрышной позиции.

С одной стороны, мирные договоры Египта и Иордании с Израилем имеют решающее значение для региональной стабильности, безопасности границ и планирования обороны Израиля, в Иордании размещаются американские войска, а Египет обеспечивает пространство для полетов военной авиации. Обе страны — союзники США и регулярно делятся с Вашингтоном важными разведывательными данными.

При этом обе страны экономически неустойчивы, в том числе и потому, что принимают сотни тысяч беженцев от конфликтов в Ираке, Ливии, Судане, Сирии и других странах.

Положение Иордании довольно шаткое: вся американская помощь Амману — около 2 миллиардов долларов в виде прямой бюджетной, военной, экономической помощи и помощи беженцам — в настоящее время приостановлена в рамках замораживания помощи администрацией Трампа, а антиизраильские высказывания иорданского правительства во время войны в Газе вызвали сильное раздражение в Вашингтоне.

Трамп заявил, что может сократить помощь королевству, если Иордания не согласится с его планом по Газе. Но принять его король Абдалла тоже не может потому, что его собственное правление может оказаться под угрозой. Более половины населения Иордании — палестинцы, не говоря уже о беженцах из других стран.

Как отмечает Деннис Росс из Вашингтонского института ближневосточной политики, если Абдалла присоединится к плану Трампа, однозначно воспринимаемому в регионе как отказ от самой идеи палестинской государственности, то восстание, которое может поставить под угрозу его правление, начнется почти наверняка.

Организация освобождения Палестины (ООП) уже вела в 1970 году жестокую войну против отца Абдаллы, короля Хусейна, намереваясь свергнуть династию и установить палестинское правление в Иордании. В то время ООП располагала армией численностью около 40 000 человек, которая управляла «государством в государстве» в Иордании и практически вытеснила иорданские власти из некоторых районов страны. В ходе иордано-палестинской войны были убиты тысячи палестинцев, а ООП впоследствии была изгнана из королевства.

Положение Египта немногим лучше. Хотя американская военная помощь Каиру в размере 1,3 млрд долларов ежегодно в силу юридических особенностей договора пока не пострадала, непонятно, готов ли Трамп сохранить это финансирование, не добившись от Каира дополнительных обязательств.

Как и для короля Абдаллы, для президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси палестинские беженцы — это еще и вопрос безопасности. Египет ведет многолетнюю борьбу против «Братьев-мусульман», от которой в свое время отпочковался ХАМАС. В случае реализации плана Трампа вместе с палестинскими беженцами на территорию Египта неизбежно проникнут и члены военизированных группировок — ХАМАС, «Исламский джихад», — и Каир, разумеется, хотел бы этого избежать.

Аналитики отмечают, что многое будет зависеть от того, какой встречный план предложат арабские лидеры, и что из этого плана всерьез может заинтересовать американского президента.

Они могут, например, осудить ХАМАС за нападение 7 октября и подтвердить, что группировка не будет играть никакой руководящей роли в Газе, принять ответственность за проведение реальных реформ в анклаве, перестать обвинять Израиль в геноциде и, что немаловажно, предложить конкретные меры по восстановлению Газы — по текущим оценкам, на восстановление Газы может потребоваться до 80 миллиардов долларов в течение пятнадцати лет.

Это может заставить Израиль и США несколько смягчить свои позиции по Газе. Если Трамп хочет добиться своего главного приоритета в регионе — нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем — это может стать необходимой отправной точкой.

«И Сиси, и Абдалле было бы разумно прибыть в Белый дом с реалистичными, выполнимыми предложениями по Газе. Этого может быть достаточно, чтобы заручиться поддержкой Трампа в предоставлении значительной внешней помощи и обязательством укреплять партнерские отношения», — пишет Деннис Росс.

Просто настаивать на защите прав палестинцев, не решая при этом связанные с ними практические вопросы уже недостаточно.