Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зеленский заявил о желании создать "другое НАТО"

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил о создании "другого НАТО" после недавних заявлений представителей США о членстве старны в альянсе.

Зеленский призвал к созданию "Вооруженных сил Европы", пишет Euronews.

"ЕС не справится в одиночку, но и мы не справимся", - заявил он о том, что Россия может напасть на страны НАТО, ссылаясь на разведданные.

Он не исключил членство Украины в НАТО, однако посетовал на заявления представителей администрации Трампа касательно того, что страну в альянс не примут.

"Мы считаем, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или условия, которые позволят нам создать еще одно НАТО, прямо здесь, в Украине", - отметил он.

Как пишет РИА Новости, новый альянс мог бы проходить по востоку Украины, Белоруссии, Прибалтики и Финляндии.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии. При этом, королевство выразило готовность организовать встречу.

На днях Мюнхене началась конференция по безопасности, где главным вопросом стала возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Во время конференции Зеленский назвал условие, при котором он готов встретиться с Путиным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221089-zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-sozdat-drugoe-nato/