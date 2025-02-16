Зеленский заявил о желании создать "другое НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил о создании "другого НАТО" после недавних заявлений представителей США о членстве старны в альянсе.

Зеленский призвал к созданию "Вооруженных сил Европы", пишет Euronews.

"ЕС не справится в одиночку, но и мы не справимся", - заявил он о том, что Россия может напасть на страны НАТО, ссылаясь на разведданные.

Он не исключил членство Украины в НАТО, однако посетовал на заявления представителей администрации Трампа касательно того, что страну в альянс не примут.

"Мы считаем, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или условия, которые позволят нам создать еще одно НАТО, прямо здесь, в Украине", - отметил он.

Как пишет РИА Новости, новый альянс мог бы проходить по востоку Украины, Белоруссии, Прибалтики и Финляндии.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии. При этом, королевство выразило готовность организовать встречу.

На днях Мюнхене началась конференция по безопасности, где главным вопросом стала возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Во время конференции Зеленский назвал условие, при котором он готов встретиться с Путиным.