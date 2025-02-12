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ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом и призывом к этнической чистке

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

В ХАМАС отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа, назвав их проявлением расизма, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.

Как отмечает издание, республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

К слову, с этнической чисткой план Трампа ранее сравнивали и в ООН.

"Трамп ужасно невежественен в вопросах международного права и права оккупации. Насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и равносильно этнической чистке", — заявляла Председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Премьер-министр Израиля назвал замечательной идеей предложение Трампа. СМИ сообщали, что военные Израиля начали готовить план переселения.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219984-hamas-nazvalo-zayavleniya-trampa-po-gaze-rasizmom-i-prizyvom-k-etnicheskoy-chistke/