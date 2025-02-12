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Трамп: Нам не придется покупать Газу, там нечего покупать

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Сектор Газа
Сектор Газа. Иллюстративное фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам не придется покупать контроль над сектором Газа, но они все равно его получат, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что Штаты "получат Газу", сославшись на "право США владеть этим анклавом", передает телеканал.

"Мы получим его и сохраним, и сделаем так, что там будет царить мир и не будет никаких проблем. Мы будем управлять им очень правильно", – заверил Трамп.

Он добавил, что хочет превратить Газу в курортную зону и построить здесь офисные высотки.

На вопросы журналистов, как именно США планируют получить контроль над сектором Газа, Трамп не ответил. При этом идею покупки анклава он отверг.

"Нам не придется покупать... у нас будет Газа, нам не придется покупать, там нечего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем лелеять, в конце концов заставим ее работать. Будет создано много рабочих мест для жителей Ближнего Востока", – заявил Трамп.

Напомним, в начале февраля Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

К слову, Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. СМИ писали, что военные Израиля начали готовить план переселения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219981-tramp-nam-ne-pridetsya-pokupat-gazu-tam-nechego-pokupat/