Трамп: Нам не придется покупать Газу, там нечего покупать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам не придется покупать контроль над сектором Газа, но они все равно его получат, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Свежая публикация по теме: ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом и призывом к этнической чистке

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что Штаты "получат Газу", сославшись на "право США владеть этим анклавом", передает телеканал.

"Мы получим его и сохраним, и сделаем так, что там будет царить мир и не будет никаких проблем. Мы будем управлять им очень правильно", – заверил Трамп.

Он добавил, что хочет превратить Газу в курортную зону и построить здесь офисные высотки.

На вопросы журналистов, как именно США планируют получить контроль над сектором Газа, Трамп не ответил. При этом идею покупки анклава он отверг.

"Нам не придется покупать... у нас будет Газа, нам не придется покупать, там нечего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем лелеять, в конце концов заставим ее работать. Будет создано много рабочих мест для жителей Ближнего Востока", – заявил Трамп.

Напомним, в начале февраля Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

К слову, Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. СМИ писали, что военные Израиля начали готовить план переселения.