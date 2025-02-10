С этнической чисткой сравнили в ООН план Трампа по расселению сектора Газа
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Председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй сравнила план Трампа по расселению сектора Газа с этнической чисткой, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.
По словам Пиллэй, план Трампа незаконен.
"Трамп ужасно невежественен в вопросах международного права и права оккупации. Насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и равносильно этнической чистке", — заявила представитель комитета ООН в интервью изданию.
Он напомнила, что глава США не имеет права угрожать палестинцам выселением с их собственной территории.
Пиллэй, которая также является бывшим судьей МУС в Гааге, осудила санкции Трампа в отношении суда ООН.
"Международное право применяется в равной степени, без двойных стандартов к друзьям государства", — заявила Пиллэй.
Она добавила, что поддержит обвинение против Израиля в апартеиде в Международном уголовном суде. Страны по всему миру помогли свергнуть апартеид в Южной Африке с помощью санкций против режима, отметила она, добавив, что теперь санкции надо ввести в отношении Израиля.
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.
Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.
Премьер-министр Израиля назвал замечательной идеей предложение Трампа. СМИ сообщали, что военные Израиля начали готовить план переселения.
Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.
Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219264-s-etnicheskoy-chistkoy-sravnili-v-oon-plan-trampa-po-rasseleniyu-sektora-gaza/