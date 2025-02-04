Нетаньяху и Трамп обсудят будущее Газы и Иран. Чего ждать от их встречи?

Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом. Трамп неоднократно заявлял о своих амбициях изменить лицо Ближнего Востока, и, судя по всему, визит Нетаньяху в Вашингтон - первый значимый шаг новой американской администрации в этом направлении.

Будущее перемирия в Газе, иранская угроза и возможная нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией - главные темы переговоров двух лидеров.

Многие эксперты отмечают символичность того, что Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров получил приглашение в Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа.

Он прибыл в США накануне, и на этой неделе встретится не только с президентом, но и с рядом высокопоставленных представителей администрации, включая нового спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

"Это важная встреча, которая еще больше укрепит тесный союз между Израилем и Соединенными Штатами и наше сотрудничество", - заявил в социальных сетях Дэнни Данон, посол Израиля в Организации Объединенных Наций, после того, как самолет Нетаньяху приземлился в Вашингтоне.

"Мы обсудим важнейшие вопросы, стоящие перед Израилем и нашим регионом: полная победа над ХАМАС, возвращение всех заложников и противостояние иранской угрозе", - заявил Нетаньяху перед отъездом в США.

Контекст визита

Главной темой переговоров станет будущее сектора Газа. От решения этой проблемы будет зависеть, насколько успешно Белый дом сможет проводить свою дальнейшую, более широкую политику в регионе - нормализовать отношения между арабским миром и Израилем и сдерживать Иран.

Еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и возвращении заложников. И уходящий президент Джо Байден, и приходящий президент Дональд Трамп записали случившееся себе в заслуги.

Израиль считает, что не достиг цели полного уничтожения ХАМАС, а насколько длительным будет перемирие, пока не берется сказать никто. Многие западные дипломаты и эксперты опасаются, что война возобновится после первого этапа соглашения.

Тесные взаимоотношения Вашингтона с другими странами Ближнего Востока и Персидского залива будут заметно осложнены без содействия США в восстановлении сектора Газа и скорейшем устранении гуманитарного кризиса.

Соглашение предусматривает три этапа: обмен большинства из остающихся в Газе 94 заложников (включая тела 34 человек) на сотни палестинских заключенных, вывод израильских войск из большинства районов сектора, возвращение оставшихся заложников и и, наконец, восстановление Газы международными усилиями.

Многие в Израиле, включая ряд членов правительства и депутатов Кнессета, считают, что первый этап был необходим ради возвращения домой максимального числа живых заложников, но уход ЦАХАЛ из Газы сведет на нет успехи в ликвидации ХАМАС, достигнутые Израилем почти за полтора года военной кампании.

"Мир посредством силы"

Первый этап начался 19 января, и с тех пор стороны поэтапно обмениваются людьми, правда, в пропорции, вызывающей негодование израильтян: за каждого заложника Израиль отпускает от 20 до 60 палестинских заключенных.

По условиям договоренностей в Катаре, если первый этап будет проходить гладко, на 16-й день после вступления соглашения в силу стороны приступят к согласованию второго этапа, предполагающего переход от режима перемирия к устойчивому мирному договору.

16-день совпадает с первым днем визита Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, то есть переговоры должны были начаться в понедельник 3 февраля, но, скорее всего, будут отложены до окончания визита израильского премьера в США.

Такое положение дел не устраивает палестинцев и других посредников, которые полагают, что, по сути, встреча Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне и есть начало переговоров, только в узком формате, без участия остальных сторон.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам, что «дискуссии по Ближнему Востоку с Израилем и многими другими странами продвигаются», давая понять, что кардинальной смены курса не предвидится.

При этом израильский премьер, садясь в воскресенье в самолет, дал весьма неоднозначный комментарий относительно своих представлений о мире в регионе.

"Решения, которые мы приняли во время войны, уже изменили лицо Ближнего Востока. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира посредством силы", - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Катара (основного посредника в переговорах наряду с Египтом) Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль Тани заявил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе, что его правительство продолжит тесно сотрудничать с партнерами, включая США, чтобы обеспечить выполнение всех этапов соглашения.

Сделка с Саудовской Аравией

Мир на Ближнем Востоке нужен Трампу для реализации его старого плана — расширить Соглашения Авраама (договоренность нормализовать дипломатические отношения между Израилем и ОАЭ, а затем Бахрейном, Марокко и Суданом) и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заключение которого, как считается, сорвала (или сильно отодвинула) война в Газе.

После того, как было объявлено о перемирии между ХАМАС и Израилем, Трамп заявил, что время для этого пришло: "Мы будем развивать и расширять соглашения", - написал он.

На этом пути много преград, в частности, мешает позиция Биньямина Нетаньяху, который не раз прямо говорил, что выступает против создания государства Палестина. Фактический правитель Мухаммед бен Салман также непреклонен и настаивает, что без решения палестинской проблемы не может быть нормализации.

Несколько дней назад Трамп вызвал возмущение в арабском мире после неоднократных призывов к Египту и Иордании помочь "очистить" Газу, приняв большую часть населения разрушенного войной анклава.

И ХАМАС, и Палестинская автономия осудили это предложение. Иордания и Египет также отвергли эту идею.

Сдерживание Ирана

Противодействие ядерной программе Ирана также станет одной из тем переговоров. Израиль давит на США, чтобы те разрешили им бить по ядерным объектам Ирана.

Трамп со своей стороны намекал на возвращение к политике максимального давления на Иран с целью заставить его отказаться от ядерных амбиций, но и намекал на возможность некой сделки с иранским режимом.

По данным американской разведки, секретная группа иранских ученых изучает более быстрый, хотя и более грубый подход к разработке ядерного оружия, пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из американской администрации.

На создание работоспособного оружия уйдут месяцы, а не годы, если Тегеран не решит изменить свой текущий подход, добавляет NYT со ссылкой на источники.

Хотя применить такое оружие против Израиля будет сложно, оно может оказать сдерживающий эффект, заставив страны, рассматривающие возможность нападения на Иран, дважды подумать.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном.

Когда сразу после инаугурации его спросили, поддержит ли он израильский удар по иранским объектам, президент США ответил: "Было бы здорово, если бы этот вопрос удалось урегулировать, без необходимости идти на такой шаг".

Опасная ситуация

Ситуация в регионе остается очень напряженной. В воскресенье израильское командование подтвердило, что военный самолет ЦАХАЛ открыл огонь по автомобилю на севере сектора Газа, который двигался по несанкционированному маршруту.

В последние две недели также наблюдается заметная эскалация на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ объявил о проведении контртеррористической операции.

Военные заявили, что поздно вечером в субботу нанесли авиаудары по трем вооруженным отрядам, а в воскресенье взорвали 23 здания в городе Дженин на севере Западного берега.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что эти сооружения использовались боевиками как оружейные склады, наблюдательные пункты и базы для производства взрывчатки.

Между тем, 18 февраля истекает срок соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", достигнутого в конце ноября прошлого года.

К этому моменту, в рамках соглашения, "Хезболла" должна была отойти от южных границ с Израилем, но этого сделано не было.

Накануне новый лидер группировки Наим Касем заявил, что это Израиль не выполняет условия перемирия, продолжая операции на границе с Ливаном. ЦАХАЛ в свою очередь заявляет, что вынужден отвечать на вылазки и провокации боевиков.

Касем призвал международное сообщество оказать давление на США, которые, по его мнению, смотрят сквозь пальцы на нарушения со стороны Израиля.