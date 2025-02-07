Пассажирский самолет пропал на Аляске

Самолет Bering Air с 10 людьми на борту пропал с радаров и потерял радиосвязь за несколько минут до запланированной посадки в Номе на Аляске. Ведутся поиски.

На сайте The New York Times сообщается, что по словам Дэвида Олсона, директора по операциям авиакомпании, самолет авиакомпании Bering Air вылетел из Уналаклита, Аляска, около 14:40 по местному времени.

Борт пропал с радаров и потерял радиосвязь с управлением воздушным движением и авиакомпанией около 15:20, примерно за 10 минут до запланированного прибытия в Ном.

В самолете находились пилот и девять пассажиров.

В заявлении Добровольной пожарной службы города Ном в сообщается, что поисковые бригады и самолеты Береговой охраны, Национальной гвардии и ВВС США ведут поиск самолета, что осложняется погодными условиями и недостаточной видимостью.

Полицейское управление Нома опубликовало в обращение к жителям, владеющим лодками, с просьбой помочь в поисках. Обновив пост, полицейские поблагодарили за поддержку, сообщив, что нашли достаточное количество лодок.

Напомним, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

В дальнейшем стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

31 января спасателям удалось извлечь тела 40 жертв авиакатастрофы под Вашингтоном. Сообщалось, что спасатели полагают - найти тела оставшихся жертв катастрофы невозможно, пока из воды не будет поднят фюзеляж самолета.

5 февраля сообщалось, что из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших в результате авиакатастрофы.