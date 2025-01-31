Новое видео столкновения самолета с вертолетом в США опубликовали в СМИ

Новое видео столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне, США, появилось в Сети - материал опубликовал телеканал CNN, передает NUR.KZ,

Новое видео, показывающее трагическое столкновение самолета American Airlines с вертолетом армии США, когда самолет приближался к национальному аэропорту Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, появилось в Сети.

Напомним, вчера, 30 января, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

Позже стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал об авиакатастрофе над Вашингтоном: что известно о ее причинах и о тех, кто был на борту.

Сегодня утром сообщалось, что спецслужбам удалось извлечь тела 40 жертв авиакатастрофы под Вашингтоном. Спасатели полагают, что найти тела оставшихся жертв катастрофы невозможно, пока из воды не будет поднят фюзеляж самолета - предполагается, что тела остались под ним. На борту самолета, согласно озвученным ранее данным, находилось 64 человека, еще три человека были в столкнувшемся с самолетом вертолете.