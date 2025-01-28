Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить главу РФ Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление Карлсон сделал в разговоре с журналистом Мэттом Таибби.

"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. — прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", — цитирует издание Карлсона.

При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению.

Журналист подчеркнул, что считает эти попытки безумием.

Он также заявил, что администрация Байдена предпринимала подобные попытки, чтобы создать хаос, который она использовала бы как "защитный экран".

Напомним, Такер Карлсон - бывший ведущий американского телеканала Fox News, на телеканале он вел собственное шоу с 2016 по 2023 год.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

В апреле 2023 года Fox News объявил об уходе Карлсона. В коротком заявлении телеканал не стал объяснять причины увольнения.

В начале февраля 2024 года в свет вышло интервью Владимира Путина Карлсону. Позже Путин и Карлсон делились своими впечатлениями от разговора. А как отреагировали западные СМИ на это интервью, можно узнать здесь.

В середине апреля прошлого года основатель Telegram Павел Дуров также давал интервью Такеру Карлсону.

Добавим, что летом прошлого года Карлсон назвал Трампа лидером нации после покушения на тогда еще кандидата в президенты США.