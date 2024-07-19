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Стал лидером нации: Такер Карлсон высказался о покушении на Трампа

Опубликовано:

Такер Карлсон
Такер Карлсон. Фото: Giorgio Viera/AFP/Getty Images

Журналист Такер Карлсон выступил на съезде Республиканской партии США - в ходе выступления он высказался о произошедшем недавно покушении на Дональда Трампа.

Карлсон признался, что созвонился с экс-президентом в течение нескольких часов после произошедшего в Пенсильвании, передает РИА Новости.

Журналист заявил, что политик после случившегося стал лидером нации.

"После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим... Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации", - сказал Карлсон.

Также было опубликовано видео, на котором собравшиеся на съезде республиканцы аплодируют вышедшему на сцену Карлсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2136522-stal-liderom-nacii-taker-karlson-vyskazalsya-o-pokushenii-na-trampa/

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