Трамп повысил своего телохранителя, спасшего его при покушении

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррена главой Секретной службы, передает NUR.KZ. Трамп отметил, что Каррен проявил мужество во время покушения на него в Пенсильвании.

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social сообщил, что назначает директором Секретной службы США сотрудника своей охранной службы Шона Каррена. Трамп назвал его "большим патриотом", который "защищал его семью на протяжении последних нескольких лет".

По данным Трампа, у Каррена за плечами 23 года опыта работы в правоохранительных органах. Он напомнил, что во время его первого президентского срока Каррен занимал должность помощника специального агента, отвечающего за охрану президента.

По словам Трампа, Каррен "проявил себя как лидер", который способен руководить самыми сложными мероприятиями в области безопасности.

"Он доказал свою отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью верю в то, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде", - написал Трамп.

Напомним, после инаугурации 20 января Трамп выступил с речью, в которой несколько раз заявил, что сделает "Америку снова великой"и упомянул покушение на свою жизнь.

"Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил Трамп.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, 13 июля прошлого года в тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили, выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа 2024 года Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

Второе покушение произошло в сентябре - рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

В октябре того же года в Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа - мужчину с оружием в автомобиле задержали перед местом проведения выступления политика. В ноябре в США заявили, что Иран заказал убийство Дональда Трампа.