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"Я остался жив не просто так": Трамп вновь высказался о попытке покушения на его жизнь

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года, передает NUR.KZ.

Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вступили в должность; церемония инаугурации проходит в Ротонде Капитолия.

После инаугурации Трамп выступил с пламенной речью, в которой несколько раз заявил, что сделает "Америку снова великой".

"Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что в день инаугурации подпишет серию исторических указов.

"Они начнут процесс полного восстановления Америки и революцию здравого смысла", - заявил он.

Напомним, в июле прошлого года бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213432-ya-ostalsya-zhiv-ne-prosto-tak-tramp-vnov-vyskazalsya-o-popytke-pokusheniya-na-ego-zhizn/

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