"Я остался жив не просто так": Трамп вновь высказался о попытке покушения на его жизнь

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года, передает NUR.KZ.

Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вступили в должность; церемония инаугурации проходит в Ротонде Капитолия.

После инаугурации Трамп выступил с пламенной речью, в которой несколько раз заявил, что сделает "Америку снова великой".

"Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что в день инаугурации подпишет серию исторических указов.

"Они начнут процесс полного восстановления Америки и революцию здравого смысла", - заявил он.

Напомним, в июле прошлого года бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего.