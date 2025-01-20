"Я остался жив не просто так": Трамп вновь высказался о попытке покушения на его жизнь
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Вступивший в должность президента США Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года, передает NUR.KZ.
Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вступили в должность; церемония инаугурации проходит в Ротонде Капитолия.
После инаугурации Трамп выступил с пламенной речью, в которой несколько раз заявил, что сделает "Америку снова великой".
"Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил Трамп.
Трамп также сообщил, что в день инаугурации подпишет серию исторических указов.
"Они начнут процесс полного восстановления Америки и революцию здравого смысла", - заявил он.
Напомним, в июле прошлого года бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213432-ya-ostalsya-zhiv-ne-prosto-tak-tramp-vnov-vyskazalsya-o-popytke-pokusheniya-na-ego-zhizn/