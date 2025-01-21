Байден покинул Вашингтон на вертолете после инаугурации Трампа (видео)

Бывший президент США Джо Байден вместе с супругой покинули Вашингтон после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на One America News.

Чета Байденов покинула территорию Белого дома на вертолете. По традиции до забора Капитолия их проводили новые хозяева Белого дома - Дональд и Мелания Трамп.

По данным издания, Байдены направились к авиабазе Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, затем супруги поедут в Санта-Инес в Калифорнии. Они остановятся в частной резиденции.

При этом, как пишет издание, Байден так и не раскрыл, чем планирует заняться после того, как покинул пост главы США.