"Похожа на Гамбурглара": в соцсетях высмеяли шляпу жены Трампа на его инаугурации

В Сети обсуждают наряд Мелании Трамп, который она надела во время церемонии инаугурации избранного президента США, своего супруга Дональда Трампа, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают наряд Мелании Трамп, выбранный ею на церемонию инаугурации своего супруга Дональда Трампа. Мелания Трамп предстала в строгом образе. Жена политика пришла на церемонию в черном классическом пальто поверх блузы и юбки, на ней также была широкополая шляпа.

"Поднимите руку, если вы считаете, что Мелания Трамп выглядела просто потрясающе на инаугурации", - поддержал супругу Дональд Трамп.

Однако не все согласны с мнением президента США. Пользователи соцсети X публикуют мемы и шутки о наряде Мелании Трамп.

"Почему, черт возьми, Мелания Трамп похожа на Гамбурглара?", - в данном посте образ первой леди сравнили с персонажем, который похищает бургеры.

"Мелания Трамп выглядит как персонаж мультфильма "Шпион против шпиона", - написал пользователь Pieter J.Ketelaar.

Также Меланию сравнили с персонажем фильма "V значит Вендетта",

Были сравнения и с персонажем актера Киллиана Мерфи - Робертом Оппенгеймером.

Кроме того, шутки вызвал попавший на видео момент, когда Дональд Трамп не смог поцеловать супругу из-за ее шляпы.

"О, теперь все понятно. Мелания надела шляпу как барьер для губ Трампа", - шутят в Сети.

"Эта шляпа была лучшим решением Мелании Трамп. Самый неловкий воздушный поцелуй", - пишут другие.

Напомним, мы писали, что миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа.

Кроме того, основатель компании Meta Марк Цукерберг стал "героем" соцсетей после того, как, предположительно, посмотрел на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Напомним, вчера, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Как прошло мероприятие, можно почитать и посмотреть здесь.

Трамп официально принес присягу и вернулся в Белый дом. Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".

Видеотрансляцию можно посмотреть здесь. Корреспонденты NUR.KZ также собрали главное из инаугурационной речи Дональда Трампа, почитать можно тут.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил Трампа с вступлением в должность.