Марк Цукерберг стал героем мемов из-за декольте невесты Безоса (видео)

Основатель компании Meta Марк Цукерберг стал "героем" соцсетей после того, как, предположительно, посмотрел на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, передает NUR.KZ.

Марк Цукерберг с супругой стали гостями инаугурации Дональда Трампа, как и основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Последний появился на мероприятии в сопровождении своей невесты Лорен Санчес.

Инаугурация транслировалась в онлайн-режиме, и ее зрители обратили внимание на один пикантный момент: Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса и улыбнулся. Видео с моментом тут же стало вирусным в соцсетях.

Причем многие пользователи не нашли ничего предосудительного в действиях главы Meta, а поиронизировали над ситуацией.

"Это самая нормальная вещь, которую делал Цукерберг", "Цукерберг - человек! Ни один мужчина не удержался бы от улыбки после такого зрелища. Поздравляю, бро", - пишут пользователи соцсети Х.

Хотя следует отметить, что некоторые все же осудили действия Цукерберга, назвав их неприличными.

"У Марка Цукерберга совсем нет стыда! Тут же везде камеры!" - говорится в одном из постов.

А некоторые пользователи пошутили над тем, что, если это увидит супруга Цукерберга, которая в этот момент сидела с ним рядом, то бизнесмену "придется ночевать на улице".

"Марк Цукерберг сегодня ночью", - говорится в подписи к мему.

Отметим, в неловкую ситуацию на инаугурации попал не только Цукерберг - Илон Маск также привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей неоднозначным жестом. После своего выступления на стадионе он продемонстрировал жест, который многие сочли похожим на нацистский.

Напомним, вчера, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Как прошло мероприятие, можно почитать и посмотреть здесь.

Трамп официально принес присягу и вернулся в Белый дом. Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".

Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Корреспонденты NUR.KZ также собрали главное из инаугурационной речи Дональда Трампа, почитать можно тут.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил Трампа с вступлением в должность.