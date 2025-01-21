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Илон Маск вызвал недоумение спорным жестом на параде Трампа (видео)

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа.

Видеоролики с выступления Маска появились в соцсетях.

Как пишет РИА Новости, Маск вышел к присутствующим на арене Capital One в Вашингтоне гостям в приподнятом настроении, он не скрывал своих радостных эмоций от инаугурации Трампа и заявив, что "вот так ощущается победа".

Поблагодарив присутствующих за избрание Трампа, он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие, его выступление транслировали американские телеканалы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213469-ilon-mask-vyzval-nedoumenie-spornym-zhestom-na-parade-trampa-video/

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