"Есть только мужчина и женщина": Трамп объявил о признании только двух гендеров в США
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С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил Трамп, передает NUR.KZ.
В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения расы и гендера во все аспекты общественной и частной жизни.
"С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского", - заявил Трамп.
Напомним, в конце декабря избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на конференции консерваторов заявил, что при нем в США будет только два пола - мужской и женский
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213435-est-tolko-muzhchina-i-zhenshchina-tramp-obyavil-o-priznanii-tolko-dvuh-genderov-v-ssha/