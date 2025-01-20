"Есть только мужчина и женщина": Трамп объявил о признании только двух гендеров в США

С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил Трамп, передает NUR.KZ.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения расы и гендера во все аспекты общественной и частной жизни.

"С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского", - заявил Трамп.

Напомним, в конце декабря избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на конференции консерваторов заявил, что при нем в США будет только два пола - мужской и женский