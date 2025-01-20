Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой
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Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей инаугурационной речи после принесения присяги объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, передает NUR.KZ.
"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли", - заявил он. По словам президента, он также пошлет войска к границе.
Кроме того, Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.
Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.
Краткое изложение основных моментов из инаугурационной речи Трампа опубликовано в этом материале. Трамп раскритиковал администрацию Байдена и заявил, что "Золотой век Америки начинается прямо сейчас".
Добавим, ранее русская служба Би-би-си публиковала обзорный материал по основным моментам речи Трампа перед инаугурацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213384-tramp-obyavil-rezhim-chrezvychaynoy-situacii-na-granice-s-meksikoy/