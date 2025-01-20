Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей инаугурационной речи после принесения присяги объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, передает NUR.KZ.

"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли", - заявил он. По словам президента, он также пошлет войска к границе.

Кроме того, Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.

Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Краткое изложение основных моментов из инаугурационной речи Трампа опубликовано в этом материале. Трамп раскритиковал администрацию Байдена и заявил, что "Золотой век Америки начинается прямо сейчас".

Добавим, ранее русская служба Би-би-си публиковала обзорный материал по основным моментам речи Трампа перед инаугурацией.