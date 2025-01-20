Трамп обещал поставить американский флаг на Марсе

Избранный президент США Дональд Трамп после принесения присяги в своей инаугурационной речи пообещал поставить американский флаг на Марсе, передает NUR.KZ.

Так, Трамп заявил, что хочет "установить звездно-полосатый флаг на Марсе". Основатель SpaceX Илон Маск аплодирует и улыбается.

Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

После принесения присяги Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года. "Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил он.

Он также объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и пообещал экстрадировать из США миллионы мигрантов.