Трамп обещал поставить американский флаг на Марсе
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Избранный президент США Дональд Трамп после принесения присяги в своей инаугурационной речи пообещал поставить американский флаг на Марсе, передает NUR.KZ.
Так, Трамп заявил, что хочет "установить звездно-полосатый флаг на Марсе". Основатель SpaceX Илон Маск аплодирует и улыбается.
Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.
После принесения присяги Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года. "Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил он.
Он также объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и пообещал экстрадировать из США миллионы мигрантов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213385-tramp-obeshchal-postavit-amerikanskiy-flag-na-marse/