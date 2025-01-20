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ХАМАС вручил освобожденным израильским заложницам "подарки"

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Израильская заложница
Израильская заложница. Кадр из видео: t.me/rbc_news

Освобожденные из плена палестинской группировки ХАМАС заложницы получили от представителей движения пакеты с так называемыми "подарками", передает NUR.KZ со ссылкой на Jerusalem Post.

Как пишет издание, члены движения организовали целую церемонию по случаю их освобождения, чтобы сделать постановочные фото с врученными подарками.

Отмечается, что в подаренных заложницам сумках были карта сектора Газа, фотографии их пребывания в плену и "сертификаты об освобождении".

Документы подписали присутствовавшие при отправке заложниц сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Сами выжившие, как пишет издание, позже назвали вручение таких подарков "циничной психологической эксплуатацией".

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Позже офис Нетаньяху заявил о попытке ХАМАС сорвать перемирие - в Израиле заявили, что ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений. В самой ХАМАС это отрицали.

Тем не менее 17 января Израиль одобрил сделку, а 19 января перемирие вступило в силу.

Сегодня Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАС, а также три израильских заложницы - 24-летняя Роми Гонен, 31-летняя Дорон Штейнбрехер и 28-летняя Эмили Дамари, которая имеет двойное британско-израильское гражданство, были переданы боевиками ХАМАС представителям Красного Креста в Газе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213225-hamas-vruchil-osvobozhdennym-izrailskim-zalozhnicam-podarki/

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