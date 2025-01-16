Кабинет министров Израиля отложил голосование по мирной сделке, обвинив ХАМАС в отказе от ряда пунктов. Обстрелы Газы продолжаются

Израильский кабинет министров не может проголосовать за одобрение соглашения о перемирии с ХАМАС, так как группировка в последний момент отказалась от ряда договоренностей, заявляют в офисе премьер-министра Нетаньяху. ХАМАС это отрицает. Без одобрения Израиля соглашение не может вступить в силу.

Израильская делегация во главе с директором "Моссада" Давидом Барнеа все еще находится в Дохе и продолжает согласование деталей сделки с посредниками, сообщают источники в Иерусалиме. Без отмашки членов этой делегации узкий военный кабинет и кабинет министров не приступят к голосованию.

В отказе от каких конкретно пунктов Израиль обвиняет ХАМАС, не сообщается.

О том, что сделка согласована, стало известно в среду вечером. О ней как о свершившемся факте объявили основные посредники на переговорах — Катар и США.

Однако израильская сторона, несмотря на давление из Вашингтона, не сделала ни одного громкого заявления. По мнению аналитиков, таким образом Израиль давал понять, что энтузиазм международных посредников преждевременен.

Накануне министр иностранных дел Гидеон Саар экстренно прервал свою рабочую поездку в Италию и вылетел домой.

Источники Би-би-си в Иерусалиме говорят, что отдельные неофициальные консультации между министрами начались еще ночью.

Против соглашения ожидаемо выступают министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Оба известны своими ультраправыми взглядами и поддержкой военной операции в Газе.

Ранее Бен-Гвир заявил, что катарское соглашение равносильно капитуляции Израиля перед ХАМАС. И он, и Смотрич пригрозили подать в отставку, если Израиль откажется от цели полного уничтожения группировки.

Если они это сделают, Израиль ожидает очередной политический кризис. Без двух партий, которые возглавляют Смотрич и Бен-Гвир, правящая коалиция как минимум потеряет большинство в парламенте, а как максимум — развалится.

Между тем Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в ночь на четверг. Сообщается о десятках погибших.

Этапы соглашения

Если соглашение все же будет одобрено Израилем в ближайшие часы, оно вступит в силу в воскресенье 19 января. Если голосование затянется, то сроки начала перемирия надо будет обговаривать снова.

Соглашение предполагает три этапа, о которых пока известно только в общих чертах.

Первый этап

Первый этап рассчитан на шесть недель и должен начаться с полного прекращения огня.

Если израильский кабинет одобрит сделку, то режим перемирия вступит в силу в воскресенье 19 января.

После этого перемещенные палестинцы, бежавшие из районов активных боевых действий в секторе Газа, смогут начать возвращаться домой. По оценкам ООН, таких людей в Газе около 2 млн человек (90% населения сектора).

Также на первом этапе соглашения в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь . Предполагается, что ежедневно в сектор будут заезжать тысячи грузовиков.

Одновременно ХАМАС начнет отпускать израильских заложников. Первая группа будет состоять из 33 человек (ранее говорилось о 34). Это будут женщины, дети и старики. Однако неясно, сколько из этого числа будет живых людей и в скольких случаях речь идет о передаче тел.

Как заявил представитель израильского кабинета Давид Месер, власти полагают, что в большинстве своем это будут живые заложники.

Этот пункт соглашения, а также то, что правительство до конца не знает, кого им отдадут, вызывает ярость в Израиле.

ХАМАС требует взамен тысячу палестинских заключенных, и все они – живые люди, а Израиль не только в очередной раз идет на неравноценный обмен, но еще и действует вслепую, говорят многие израильтяне.

Им неясно, почему их правительство сразу не потребовало возвращения всех 94 заложников. По данным израильской разведки, именно столько израильтян все еще находятся в плену, 34 из них мертвы.

Палестинские официальные представители заявляют, что судьба остальных заложников будет обсуждаться на дальнейших этапах выработки соглашения, к которым стороны приступят на 16-й день прекращения огня при условии, что первая фаза будет проходить согласно плану.

Второй этап

Он предполагает полное окончание войны, но так как стороны еще даже не приступили к его обсуждению, неясно, что именно имеется в виду под "полным окончанием".

Судя по всему, на этом этапе ЦАХАЛ должен начать покидать территорию сектора Газа, но детали неизвестны.

Согласно президенту США Джо Байдену, чей план урегулирования и лег в основу соглашения, на втором этапе должны быть возвращены оставшиеся израильские заложники и тела убитых.

Израиль со своей стороны обязался отпустить тысячу палестинских заключенных, из которых 190 человек отбывают сроки свыше 15 лет по серьезным обвинениям.

Неясно, будет ли передана вся тысяча заключенных на втором этапе или часть Израиль отпустит еще в первой фазе.

Третий этап

Третий, заключительный этап соглашения предусматривает реконструкцию Газы, на что могут уйти годы.