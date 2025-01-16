В Газе и Израиле начались празднования будущего прекращения огня (видео)

Палестинцы, живущие в секторе Газа, выходят на улицы на праздничные марши в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как пишет издание, ссылаясь на арабоязычные СМИ, на улицах Газы слышны радостные возгласы и стрельба в знак ликования о предстоящем прекращении огня.

Между тем израильские издания пишут, что некоторые участники шествий выкрикивают наименование группировки ХАМАС, а также имя бывшего лидера движения Яхьи Синвары, о смерти которого Израиль заявил 17 октября 2024 года.

На заключение мирного соглашения отреагировали и в Израиле - сотни израильтян, в том числе семьи израильских заложников, праздновали принятие решения о прекращении огня на улицах Тель-Авива.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики пересекли границу, напали на южные поселения Израиля, убили сотни мирных жителей и захватили около 250 заложников.

Израиль в ответ начал боевые действия в секторе Газа, поставив цели вернуть всех заложников и уничтожить группировку. Обе стороны обвинялись в нарушении обычаев ведения войны и действиях, которые привели к гибели мирного населения.

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Вчера стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля.

К слову, часть правительства Израиля выступила против сделки, назвав ее плохой и опасной для безопасности страны.

Тем не менее ожидается, что перемирие вступит в силу 19 января. Если это произойдет, Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, а из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных.