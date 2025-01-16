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"Кризис в последний момент": офис Нетаньяху заявил о попытке ХАМАС сорвать перемирие

Опубликовано:

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал советника израильского премьера Дмитрия Гендельмана.

"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент.

Израиль не назначит дату заседания кабинета и правительства до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали соглашения", - отмечается в сообщении канцелярии премьер-министра Нетаньяху, которое опубликовал его советник Дмитрий Гендельман.

Накануне сообщалось, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Также стало известно, что выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется уже 19 января.

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Сегодня стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212256-krizis-v-posledniy-moment-ofis-netanyahu-obvinil-hamas-v-popytke-sorvat-peremirie/

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