Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАС

Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС. Об этом сообщили в управлении тюрем страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, среди заключенных — 78 жителей Западного берега, освобожденных на контрольно-пропускном пункте Бейтуния. Оставшиеся 12 — жители Восточного Иерусалима.

Отмечается, что перед освобождением израильские службы безопасности проверили личность каждого, а также провели медобследование заключенных.

Среди освобожденных 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, осужденных за незначительные правонарушения, такие как подстрекательство или нарушение общественного порядка.

В ходе первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить в общей сложности около 2000 заключенных, пишет издание.

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Позже офис Нетаньяху заявил о попытке ХАМАС сорвать перемирие – в Израиле заявили, что ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений. В самой ХАМАС это отрицали.

Тем не менее 17 января Израиль одобрил сделку, а 19 января перемирие вступило в силу.