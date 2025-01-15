Источник Би-би-си: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников, сообщил корреспонденту Би-би-си осведомленный источник.

По словам источника, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля.

Правительство Израиля пока не голосовало об условиях соглашения. Источник Би-би-си в ХАМАС ранее подтвердил, что группировка одобрила его условия.

Детали соглашения пока полностью не раскрыты. Анонимные источники информационных агентств незадолго до официального объявления рассказывали, что первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель.

В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа и состоится обмен первых заложников на группу палестинских заключенных, рассказывал осведомленный источник агентства Reuters в среду.

На новости о сделке уже отреагировал избранный президент США Дональд Трамп. "У нас есть сделка ради заложников на Ближнем Востоке, — написал Трамп капслоком на своем сайте Truth Social. — Они скоро будут освобождены. Спасибо!"

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них — граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

94 человека до сих остаются в заложниках; в Израиле полагают, что только 60 из них все еще живы.

Израиль ответил на нападение военной кампанией в Газе. Она унесла жизни более чем 46 тыс. палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только в прошедшие выходные.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.

Израильтяне регулярно выходили на протесты, требуя от своего правительства добиться возвращения заложников.

Как проходили переговоры

Первая договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута через шесть недель после начала войны, 22 ноября 2023 года. Тогда стороны прекратили огонь на четыре дня. 50 израильтян были обменяны на 150 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

Израиль согласился продолжить перемирие, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. 2 декабря переговоры зашли в тупик, и огонь возобновился; к тому времени на свободу вышли 110 заложников и 240 палестинцев.

Тем временем в Совете безопасности ООН США трижды заблокировали резолюцию о прекращении огня; документ удалось принять только в конце марта 2024 года, когда США не стали накладывать вето, а воздержались от голосования.

В конце апреля — начале мая в Каире прошел новый этап переговоров. 6 мая руководство ХАМАС заявило о готовности принять условия соглашения, передав инициативу обратно Израилю. Однако и эти переговоры зашли в тупик, когда израильские власти активизировали военные действия на юге сектора Газа, в том числе у города Рафах, в котором укрывались десятки тысяч мирных жителей.

В конце мая администрация президента США Джо Байдена предложила очередной вариант мирного плана, на этот раз — состоящий из трех этапов. В Вашингтоне уверяли, что Израиль согласился с этим планом, сохранив при этом цель уничтожения ХАМАС. Группировка, получившая предложение через посредников в Катаре, оценили план Байдена "позитивно". ООН также поддержала этот план.

В начале июля ХАМАС, как сообщили в Израиле, передал переговорщикам свои замечания к это плану. К середине месяца и этот этап переговоров зашел в тупик.

Следующие сообщения о возможном возобновлении переговоров появились в августе, уже после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Представители ХАМАС на встречу в Катаре не приехали. Переговоры вновь зашли в тупик.

В середине декабря, уже после того, как президентом США был избран Дональд Трамп, стороны вновь стали говорить о том, что перемирие — а то и полноценное мирное соглашение — близко.