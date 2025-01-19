Перемирие в Газе вступило в силу. В воскресенье будут освобождены три заложницы

Перемирие в Газе вступило в силу на несколько часов позже назначенного срока. Израиль подтвердил, что получил список заложниц, которые будут освобождены 19 января. Ранее власти Израиля отказались прекратить наносить удары по Газе и заявили, что режим прекращения огня откладывается из-за того, что ХАМАС не передал имена всех освобождаемых на первом этапе заложников. В ХАМАС объяснили задержку "технической" проблемой.

Чуть позже ХАМАС опубликовал имена трех заложниц, которых должны освободить 19 января.

Освобождение заложниц должно состояться в воскресенье после 16:00 по местному времени.

Кого освободят в воскресенье

В воскресенье будут освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Вот что мы о них знаем:

Дорон Штейнбрехер, 31 год, медсестра ветеринарной клиники. Находилась в своей квартире в кибуце Кфар-Аза во время атаки боевиков.

Эмили Дамари (на фото), 28 лет, гражданка Израиля и Британии. Также была похищена из кибуца Кфар-Аза боевиками ХАМАС. Освобожденные в ноябре прошлого года заложники рассказывали ей, что общались Эмили в плену.

Роми Гонен, 24 года, похищена во время атаки на фестиваль Supernova.

Еще четыре живые заложницы будут освобождены через 7 дней. Всего во время первой фазы режима прекращения огня, которое будет длиться 42 дня, в Израиль должны быть возвращены 33 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Заложники, захваченные ХАМАС. Фото: x.com/Israel

Перемирие не началось в срок

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром в воскресенье заявил, что режим прекращения огня, начало действия которого было запланировано на 6:30 по Гринвичу (8:30 по местному времени) 19 января, откладывается — до момента, пока Израиль не получит от ХАМАС имена всех освобождаемых на первом этапе заложников.

Хагари тогда заявил, что ХАМАС не выполнил условия начала перемирия.

"По состоянию на сегодняшнее утро ХАМАС не выполнил свои обязательства и, вопреки соглашению, не предоставил Израилю имена женщин-заложниц, которые должны вернуться домой [в первый день перемирия]", — заявил Даниэль Хагари.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Джоэл Гантер, Израиль к 6:30 по Гринвичу 19 января так и не получил от ХАМАС имена еще трех из 33 заложников, которых ХАМАС должен отпустить на первом этапе, который будет продолжаться полтора месяца.

Тогда же в ХАМАС заверили, что полный список освобождаемых заложников будет передан Израилю в самое ближайшее время. При этом, по словам представителя ХАМАС, задержка связана в том числе с тем, что Израиль продолжает бомбить Газу — и у них нет технической возможности закончить работу над списком.

Около 8:30 по Гринвичу посредники, участвовавшие в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили Израилю, что получили от ХАМАС полный список заложников, освобождаемых 19 января. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Однако власти Израиля в то же время утверждали, что все еще не получили список, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Тем временем, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о своей отставке в связи с началом перемирия между Израилем и ХАМАС.

Бен-Гвир — лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" — ранее заявлял, что он и другие его однопартийцы подадут в отставку после вступления в силу соглашения о прекращении огня и обмене пленными в Газе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вечером в субботу заявил, что Израиль не намерен предпринимать никаких действий по выполнению одобренной сделки, пока не получит на руки все 33 имени из списка заложников, которых ХАМАС обещал освободить в ближайшие шесть недель.

На тот момент, как сообщала ранее израильская пресса, на руках у канцелярии премьера было только 30 имен — при том, что, по условиям договора, полный список должен был быть предоставлен не позднее чем за 24 часа до вступления перемирия в силу.

По условиям сделки, которая была заключена между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США, 19 января должен был начаться обмен израильских заложников, захваченных в плен 7 октября 2023 года, на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах.

В обмен на 33 заложника Израиль обещал отпустить из тюрем более 700 палестинцев. Всего в плену у ХАМАС остается 98 израильских заложника.

Новые жертвы в первые часы не начавшегося перемирия

Утром 19 января в ЦАХАЛ заявили, что Израиль намерен продолжать военную операцию в Газе до тех пор, пока ХАМАС не выполнит взятые на себя обязательства.

В ночь на воскресенье — за несколько часов до планировавшегося старта перемирия — израильская армия нанесла удары по северу сектора Газа, сообщает AFP.

Около 7:00 по Гринвичу столб густого серого дыма был замечен над северо-восточной частью Газы. Израильские военные заявили, что наносят удары по "ряду террористических целей в северной и центральной части Газы".

В первые часы после того, когда должен был начаться режим прекращения огня, жертвами израильских ударов в Газе стали 10 человек, сообщает подконтрольная ХАМАС гуманитарная организация, работающая в Газе.

Шесть человек погибли в городе Газа, еще три человека — на севере сектора Газа, один человек погиб в Рафахе, рассказал официальный представитель Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басаль.