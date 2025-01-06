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ХАМАС заявил о готовности освободить 34 заложника в случае перемирия с Израилем

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Протестующие держат фотографии заложников
Протест. Фото: Amir Levy/Getty Images

Высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Сколько из этих людей сейчас живы, неясно. В списке 10 женщин и 11 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, а также дети, которых ХАМАС ранее называл погибшими в результате израильского удара. В список также входят заложники, которые, по данным палестинской группировки, сейчас больны.

«ХАМАС готов освободить 34 заложников вне зависимости от того, живы они или мертвы», — заявил представитель ХАМАС агентству AFP на условиях анонимности.

Однако администрация премьер-министра Израиля отрицает, что список заложников был составлен представителями ХАМАС.

«Список заложников, опубликованный в СМИ, не был передан ХАМАС Израилю. Напротив, Израиль передал его посредникам в июле 2024 года», — заявили в офисе.

«На данный момент Израиль еще не получил никакого подтверждения или комментария от ХАМАС о состоянии заложников из списка», — добавили в администрации премьер-министра.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Катаре в прошедшие выходные.

Представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что любая сделка по возвращению заложников будет зависеть от того, удастся ли договориться с Израилем о выводе войск из Газы и о постоянном прекращении огня.

В течение выходных ХАМАС опубликовал видео с 19-летней израильской заложницей Лири Эльбаг. В нем она просила израильские власти договориться о прекращении огня.

Эльбаг и еще шесть женщин-призывников были взяты в плен 7 октября 2023 года на военной базе на границе с Газой. Всего в результате нападения ХАМАС в тот день погибли около 1200 человек, 251 были взяты в заложники.

Военная кампания в Газе, которую Израиль начал в ответ на нападение, унесла жизни более чем 45 тыс. человек в Газе, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории.

В ведомстве также заявили, что 4 января в результате израильских ударов погибли 88 человек. По данным Reuters, в воскресенье, 5 января, еще 17 человек погибли в результате четырех атак Израиля.

Израильские военные в воскресенье заявили, что за последние два дня они поразили более 100 «террористических целей» в секторе Газа и «уничтожили десятки» боевиков ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208882-hamas-zayavil-o-gotovnosti-osvobodit-34-zalozhnika-v-sluchae-peremiriya-s-izrailem/

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