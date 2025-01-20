TikTok возобновил работу в США на фоне заявлений Трампа

Китайская соцсеть TikTok вновь заработала у пользователей из США примерно через 12 часов после блокировки. Предполагается, что это связано с решением Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, пользователи TikTok получили сообщения о возвращении соцсети в США.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно за 12 часов до этого приложение было заблокировано в США. Пользователи, которые пытались воспользоваться им, получили сообщение о том, что оно находится в автономном режиме.

"В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok", - говорилось в сообщении.

Приложение также было недоступно в магазинах Apple и Google Play, как и Lemon8 и CapCut, которые принадлежат материнской компании TikTok, базирующейся в Китае, - ByteDance.

Утром в воскресенье Трамп заявил, что после своей инаугурации в понедельник он издаст указ об отсрочке исполнения закона. И в течение нескольких часов доступ к приложению и веб-странице TikTok для пользователей из США был возобновлен, говорится в материале.

Отмечается, что в США TikTok пользуются около 170 млн пользователей.

Телеканал также сообщает, что генеральный директор TikTok Чжоу Шоуцзы посетит митинг Трампа и его инаугурацию.

Напомним, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны еще в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

Несколько дней назад сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Эту информацию пока никто не подтвердил.

Кроме того, один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявил, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США.

В пятницу стало известно, что верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США. А в воскресенье сообщалось, что TikTok прекратила работу в США.