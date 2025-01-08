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Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии: 30 тысяч человек эвакуированы

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Пожар в Лос-Анджелесе
Пожар в Лос-Анджелесе. Фото: x.com/PakistaniIndex

Штормовой ветер вызвал лесные пожары в Калифорнии, США. Около 30 тысяч человек получили призыв к эвакуации. Ожидается усиление ветра и, соответственно, пламени, передает NUR.KZ.

Как сообщается на странице департамента лесного хозяйства и противопожарной службы Калифорнии в соцсети Х, площадь пожара достигла 1200 акров (более 485 гектаров - прим. ред.).

NBC News уточняют, что лесные пожары в Калифорнии вспыхнули из-за сочетания сухой погоды и штормового ветра.

Объявлено чрезвычайное положение, почти 30 000 человек в Пасифик Палисейдс, престижном районе Лос-Анджелеса, были вынуждены покинуть свои дома, получив приказ об эвакуации.

Вследствие образовавшихся заторов при эвакуации жителей района десятки автомобилей и других транспортных средств были брошены на дорогах, пожарные службы оттаскивали их на обочины бульдозерами, расчищая себе путь.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что огонь может угрожать и другим районам штата.

"Жителям Калифорнии настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей в период экстремальных погодных условий, которые ожидаются во многих районах округов Санта-Барбара, Вентура, Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Ориндж, Риверсайд и Сан-Диего до четверга", — говорится в сообщении губернатора.

ABC News приводят слова начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Маррона: ожидается, что ветровые условия продолжат ухудшаться.

"Мы не в безопасности. Национальная метеорологическая служба предсказала, что ветры будут усиливаться и ухудшаться", — сказал Марроне журналистам во время послеобеденного брифинга.

По данным PowerOutage.US, уже более 17 000 человек в Лос-Анджелесе остались без электроэнергии.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают фото и видео происходящего.

Напомним, ранее в декабре в Калифорнии также вспыхнул лесной пожар. Огонь добрался до пляжей Малибу. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. Свои дома покинули и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.

В июне этого года в Калифорнии также эвакуировали тысячи человек из-за крупного лесного пожара Post Fire. Пожар быстро сжег более 5 тыс. гектаров.

Также летом этого года крупные лесные пожары произошли в Турции. Так, в июне сообщалось, что более 10 человек погибли и почти 80 пострадали.

В июле пожары вспыхнули в турецкой провинции Измир, тогда к тушению привлекли самолеты и вертолеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209143-lesnye-pozhary-vspyhnuli-v-kalifornii-30-tysyach-chelovek-evakuirovany/

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