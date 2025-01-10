Лесные пожары в Калифорнии: число погибших выросло до 10

Бушующие в Калифорнии лесные пожары, по предварительным данным, взяты под контроль. Однако стало известно о выросшем числе погибших - их уже 10, передает NUR.KZ.

Лесные пожары в Калифорнии, по предварительной информации, взяты под контроль. Так, сегодня утром мэр округа Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети Х сообщение, что приказ об эвакуации снижен по статусу до уровня предупреждения. Жителям, возвращающимся домой, тем не менее рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность.

Также стало известно о выросшем числе жертв стихии. На сайте CNN сообщается, что по данным Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, число погибших в результате лесных пожаров достигло 10 человек.

Все случаи ожидают идентификации и уведомления ближайших родственников, заявили в департаменте.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают фото и видео происходящего. На снимках видно, что в отдельных частях штата пламя уже не горит, однако в других открытое горение все еще продолжается.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, пожар в Палисейдс еще по данным на 8 января уничтожил 1000 строений. Новых официальных данных пока не приводится, так как борьба с огнем продолжается.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На момент написания статьи уже были эвакуированы 30 тыс. человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена. Также пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

А накануне стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП.